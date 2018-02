Carnevale 2018 a Santu Lussurgiu

Calendario delle manifestazioni programmate per il carnevale lussurgese edizione 2018





02 febbraio - venerdì ore 18.30

Populos et cuncordos VIII edizione Chiesa Santa Maria degli Angeli

Concerto con esibizione di: Lo Cor de la Plana -Francia, Confraternita Oratorio Santa Croce - Castelsardo, Cuncordu Aidos e Cuncordu Lussurzesu-Santu Lussurgiu

organizzato da associazione AIDOS, Amministrazione Comunale e Parrocchia San PIetro-Santu Lussurgiu





03 febbraio - sabato ore 15.30

Cantigos in Carrela XXI edizione Vie del Centro storico con partenza da Piazza Suor Modesta

Concerto itinerante per le vie e piazze del centro storico si esibiscono: Lo Cor de la Plana -Francia, Cuncordu Lussurzesu e Cuncordu Aidos-Santu Lussurgiu, tenore Santa Maria-Ottana, Coro Gavino Gabriel -Tempio, Coro Florinas-Florinas, Coro Renato Loria -Muros, Gruppo etno-folk Sonos de Monterra-Santu Lussurgiu con l'esibizione del gruppo di ballo di Ass:Ammentos Lussurzesos-Santu Lussurgiu





ore 15.30

piazza Suor Modesta Zippolata





ore 21.00

cortile ex asilo cena e balli per tutti

organizzato da associazione AIDOS, Amministrazione Comunale





4 febbraio - domenica ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - prove - storica manifestazione equestre altamente identitaria della comunità lussurgese che la vede impegnata su vari fronti: Con cavalieri e cavalli in una corsa spericolata attraverso la strada principale del paese, con il vicinato de Sa Carrela 'e Nanti e Sa Carrela 'e segus che offre a compaesani e non dolci e vino nelle cantine private o delle associazioni impegnate nell'organizzazione

organizzata da Associazione Cavalieri Sa Carrela 'e Nanti, Ammininistrazione Comunale e Pro Loco





8 febbraio - giovedì ore 10.00

Sfilata in maschera delle scolaresche locali -

organizzata da Istituto comprensivo, Pro Loco, Amministrazione Comunale Santu Lussurgiu





ore 16.00

Balli in maschera per bambini - salone ex asilo

organizzata da Animatori oratorio parrocchiale, Parrocchia San Pietro - Santu Lussurgiu





10 febbraio - sabato ore 15.30

Sa Carrela dei bambini XVI edizione - Sa Carrela 'e Nanti - riproposizione della manifestazione storica con cavallini di ferula e ragazzi delle scuole locali





ore 18.00

Balli in maschera per bambini - salone ex asilo

organizzata da Animatori oratorio parrocchiale, Parrocchia San Pietro





11 febbraio - domenica ore 10.30

Punghe e regolle - Sede Hymnos presentazione e inaugurazione mostra itinerante "Sa Carrela 'e Nanti negli scatti di Giuseppe Firinu - fotografie degli anni '70 - '80-'90- Le cartine del percorso verranno distribuite presso la sede Pro Loco Via Santa Croce 9





ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - storica manifestazione equestre altamente identitaria della comunità lussurgese che la vede impegnata su vari fronti: Con cavalieri e cavalli in una corsa spericolata attraverso la strada principale del paese, con il vicinato de Sa Carrela 'e Nanti e Sa Carrela 'e segus che offre a compaesani e non dolci e vino nelle cantine private o delle associazioni impegnate nell'organizzazione





12 febbraio - lunedì ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - Sa cursa a sa pudda - la manifestazione equestre si diversifica in questa giornata per la apposizione a metà percorso di due galline di pezza che i cavalieri devono abbattere in corsa con un bastone di legno





13 febbraio - martedì ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - giornata conclusiva con consegna di attestati e premi ai cavalieri che hanno partecipato alla corsa





11 - 12 - 13 dalle ore 15.00

Esposizione di prodotti tipici locali nelle strade adiacenti il percorso de Sa Carrela 'e Nanti





18 febbraio - domenica ore 15.00

Pentolaccia - ballo in maschera presso ex asilo

organizzata da Animatori oratorio parrocchiale, Parrocchia San Pietro.





dal 4 al 18 febbraio

mostra fotografica "Sa Carrela 'e Nanti attraverso gli scatti degli ospiti" e selezione di componimenti in versi di poeti lussurgesi dedicati alla stessa manifestazione nella sede della Pro Loco

organizzata da Pro Loco, Centro Cultura per educazione permanente e ass.ne culturale Elighes Uttiosos





Per qualsiasi altra informazione e chiarimento potete accedere alla nostra pagina fb, inviare una mail o telefonare





Pro Loco Santu Lussurgiu

Via Santa Croce 9

tel 0783551034