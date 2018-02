Storie Swing a Cagliari

Domenica 11 Febbraio, presso la sede dell'associazione culturale Hermaea Archeologia e Arte, si terrà un evento concentrato sulla musica, sul ballo e sulla recitazione.



Un racconto cantato, suonato, ballato e recitato sulla magia della musica che nel dopo guerra ci ha tirato fuori dalla tristezza e ha creato il mito dell’Italian Style.



• Ingresso gratuito per persone fino ai 14 anni e dai 65 anni in su.

• Dai 15 anni fino ai 64 anni, l'ingresso è di 8€.





IL CAST: The Italian Mood Project, A. S. D. Black Stars dei maestri Pino Mereu e Melania Massa , con la preziosa partecipazione di Adele Grandulli, OLEANDER THE WEIRD, Babalula Cagliari Swing Dancers Organizzato dall'associazione culturale Hermaea Archeologia e Arte e l'associazione culturale Essence Entertainment.



