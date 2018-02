Presentazione Libro Arrampicata a Oristano

L'arrampicata può essere un'esperienza frustrante, spaventosa e inconcludente, oppure può essere gratificante e piena di soddisfazioni. Per quale motivo alcuni riescono a scalare leggeri e senza preoccupazioni, mentre altri sono molto più tesi e contratti e sembrano disperdere il doppio delle energie? Il climber che ottiene il successo sembra non avere paura. Non si tira indietro, non molla, guarda davanti a sé e continua imperterrito nella sua lotta all’ultimo sangue per raggiungere e soddisfare il suo desiderio.





Questo libro prende per mano il lettore e lo accompagna in un Viaggio alla scoperta della Paura e delle illusioni della mente. Come in Matrix, ci si ritrova davanti a una scelta.



Pillola Blu: è la scelta più facile. Prendere la via di fuga e continuare a credere nei propri alibi.

Pillola Rossa: è l'occasione per affrontare il Drago, guardarlo negli occhi e scoprire cosa succederà.



Ma solo in pochi riescono. Solo chi ha il coraggio di guardarsi dentro e affrontare la verità potrà uccidere il Drago e tornare a casa ricco della sua esperienza e godere del suo tesoro. Il libro non è un manuale, non è una ricetta, non c'è un programma da seguire e non c'è qualcuno che dice cosa bisogna fare. Il libro è come un cartello indicatore, indica un punto di vista, offre spunti di riflessione, spinge a farsi domande, invita a cercare delle risposte. Ognuno di noi è diverso, ognuno quando arrampica ha le sue paure, le sue ansie, ma qualsiasi motivo impedisca di arrampicare con tranquillità, risponde a dei meccanismi universali che sono semplici da smontare una volta che si conosce la giusta chiave di lettura.