Primo Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato a Norbello

Programma:

- dalle ore 13.00: Truccabimbi - Piazza del Monumento

- dalle ore 15.00: Zippolata e Balli in piazza.



Gurdulù teatro presenta TRENO CLOWN: un capotreno CLOWN ci accompagnerà alla scoperta di tre spettacoli con giocolieri e acrobati (Capotreno Clown Maurizio Giordo; Prof.Pietrosky in Il coniglio nel cappella di e con Pietro Olla; Clown Disaster di e con Daniele Pettinau; De Beneris Circus in Tra destrezza e disastro di e con Pablo Velazquez e Erika Webe).

- dalle ore 19.00: Zippolata, Fave e Ceci. Balli in piazza con la musica di Michele Fadda.

Possono partecipare gruppi spontanei, associazioni e singoli. Una giuria premierà coloro che si sono distinti per spirito di gruppo e creatività.



Punti Ristoro: Nautilus I.C. Bar, The Sword Pub, Mak Noris bar di Ettore.



Per info e iscrizioni: 3473846907 (daniela)