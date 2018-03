A Sassari la conferenza Colora la tua vita: libera il potenziale che è in te!

Ogni persona ha dentro di Sè i potenziali per essere felice. Occorre solo che comprenda quali sono le chiavi per accedervi e manifestarli! Tutti siamo gli artisti della nostra vita e possiamo scegliere quale colore usare nel viverla!



Il METODO SUMMA AUREA® è un percorso di Crescita Personale e Spirituale che insegna a sviluppare e utilizzare le personali capacità energetiche, che tutti possiedono, per il proprio benessere psico-fisico spirituale. Con questo Metodo è possibile imparare a prendere coscienza della causa dei propri malesseri, conflitti e dinamiche acquisendo gli strumenti per avere la possibilità di affrontarli e risolverli.

Con il Metodo, inoltre, si acquisisce come utilizzare l’energia per risvegliare e recuperare i propri talenti o potenziali e per trattamenti di armonizzazione delle persone.



La Conferenza è condotto da Roberto Fabbroni Fondatore del Metodo: www.summaaurea.org/roberto-fabbroni/





