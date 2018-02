Seulo: Festival della rosa peonia

Una bellissima manifestazione ricca di appuntamenti; si parte con i centri espositivi con prodotti tipici locali, per proseguire con i tanti laboratori organizzati nell'arco della giornata e le escursioni nei boschi di Peonie.



Programma: Ore 07:45 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 08:00 Partenza per Seulo

In attesa del programma definitivo di quest'anno, riportiamo il programma dell'edizione 2017

Ore 09:30 Apertura degli stand ed esposizione dei prodotti locali.



Ore 10:00 Piazza Genneria: Laboratorio artigianale del tappeto sardo.

Ore 10:30 Piazza Genneria: Laboratorio artigianale del torrone a cura del Torronificio Puddu di Seulo. Laboratorio dei dolci tipici seulesi: su picchirittu e su pistoccu ‘e nuxi, a cura del panificio/dolcificio Secci. Laboratorio de is culurgionis seulesus e de sa fregula sarda.

Ore 11:00 Sa Funtana ‘e su Predi: Escursione sui prati di peonie (solo su prenotazione, costo € 10)

Ore 11:15 Piazza Genneria: Presentazione del coro “Sinfonie nel vento”, segue esibizione itinerante lungo le vie del centro storico.

Ore 12:00 Piazza Genneria: Presentazione del coro femminile “S’Orrosa ‘e Padenti”, segue esibizione itinerante lungo le vie del centro storico.

Ore 15:30 Piazza Genneria: Presentazione del coro Su Nugoresu di Nuoro.

Ore 16:00 Centro storico Seulo: Rievocazione de Sa Coia Antiga Seulesa: il corteo nuziale sfilerà con gli abiti tradizionali seulesi e sarà accompagnato da coppie con abiti tradizionali di Seulesi, Samugheo, Desulo, Mandas, Esterzili, Atzara, Monserrato, Tonara, Gadoni, Musei, Seui. Il corteo sarà inoltre accompagnato da i Sonadoris de Launeddas e dal coro Su Nugoresu di Nuoro, seguirà esibizione itinerante.

Ore 17:00 Piazza Genneria saluti dei padrini della manifestazione il coro Su Nugoresu di nuoro

Ore 17:30 Piazza Genneria: Esibizione con l’organetto della giovane promessa Marco Liori di Desulo.

Ore 18:00 Piazza Genneria: Esibizione delle maschere Sos Corriolos de Neoneli. Ore 18:30 Piazza Genneria: Animeranno la serata con tanta musica e balli tradizionali Mauro e Tatiana Picciau.

Ore 19:15 Appuntamento al bus e partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA Contributo di partecipazione - 16€

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958

Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna