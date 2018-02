Il corso si articola in due lezioni di 90 minuti ciascuna.



Il programma prevede:

• Acquisizione dei punti base con avvio a catenella e/o cerchio magico;

• aumenti, diminuzioni e chiusura • conoscenza dei simboli e abbreviazioni per la lettura degli schemi; • lavorazione in cerchio;

• esecuzione di un lavoro semplice.



Occorrente: 1 gomitolo da 50 grammi, 1 uncinetto n° 4 o 5 , un taccuino, ago da lana, forbici