A Carbonia la commedia "Quotidianamente Insieme"

Quotidianamente insieme è una commedia fresca leggera ed attuale.





Parla di Massimo e Claudia una coppia di quasi quarantenni sposati da cinque anni, lui avvocato lei insegnante d’aerobica.





I due da circa tre mesi si sono rivolti ad un analista per risolvere alcune difficoltà del loro rapporto di coppia, che è sempre più ricco di inutili discussioni e ripicche reciproche.





Il tutto dura da quasi un anno ecco perche hanno deciso di chiedere aiuto ad un esperto in materia.

L’analista suggerisce loro di adottare ed utilizzare un metodo (detto il metodo del terzo) che potrebbe aiutare i due, a confrontarsi in modo meno pungente e più razionale durante le loro discussioni, per poi trovare la fonte che scaturisce ed innesta questi meccanismi.





“Questo metodo non solo funziona ma sta dando grandi risultati” assicura l’analista, “e funziona in questo modo…quando affrontate una discussione parlate di voi in terza persona”.





In realtà è un metodo inesistente è soltanto un giocattolo con effetto placebo nato dalla mente del medico in uno dei loro incontri.





Così i due coniugi, una domenica mattina, nel loro appartamento avranno modo di mettere in pratica questo grandioso metodo, giocandosi tutto come in una partita a tennis a suon di battute a suon di risposta.