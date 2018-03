24ore in Cammino - Costa delle miniere - Sud ovest Sardegna

Oltre 60 km di pura emozione nel sud ovest della Sardegna: da Portoscuso alle dune sabbiose di Piscinas. Un Cammino dove il confine tra il mare e l’entroterra è segnato da un litorale tra i più belli e selvaggi dell’Isola: un susseguirsi di spiagge dorate, strapiombanti falesie sul mare, promontori granitici modellati dal vento, maestosi sistemi dunari tra i più estesi ed integri del Mediterraneo, testimonianze minerarie tra le più importanti in Europa.



A disposizione un supporto logistico che garantirà la migliore assistenza, l’uscita e il trasferimento con comodi mezzi anche per chi non ha le giuste energie per completare l’Avventura.





Info e dati tecnici del percorso

Trovi tutto nella Guida La Costa delle miniere: 64 pagine di testi, schede, foto, cartine dettagliate e tracce GPS, durata media, quote, lunghezza, numero passi medio, impegno medio, consumo medio calorico.

Disponibile a € 9.90 nei migliori punti vendita, anche on line.



PROGRAMMA

Venerdì 11 ore 19.00 - Aperitivo all’Iglesiente, a cura dal ristorante I dieci passi e della Cantina ARU



Sabato 12 ore 6.00 - Incontro ad Iglesias e conferma iscrizioni

ore 6.15 - Partenza per Portoscuso in Bus (Autoservizi Roberto Manca), con arrivo alle 6.45

ore 7.00 - Partenza per la 24ore



Domenica 13 ore 12.00 - Orario massimo di arrivo a Piscinas

ore 14.00 - Partenza per Iglesias con arrivo previsto alle 16.00 Incontro: Iglesias, c/o Istituto Minerario, con parcheggi auto in prossimità



Ospitalità: per chi preferisce soggiornare in loco venerdì 11 e domenica 13 sarà nostra cura segnalarti le migliori soluzioni a prezzi convenienti; questo ci permetterebbe di incontrarci la sera prima alle 19.00 ad Iglesias per un piacevole Aperitivo all’Iglesiente, offerto dal ristorante I dieci passi e dalla Cantina ARU.



Numero di partecipanti: max 38 persone Quota di iscrizione: entro il 20 aprile: 75 euro entro il 7 maggio: 90 euro



Info, prenotazione e modalità di iscrizione: l’iscrizione è valida a seguito del versamento della quota con bonifico e dell’invio della liberatoria: IBAN e documento da compilare ti saranno comunicati dopo la prenotazione. Lino Cianciotto 347 6757476 – linocianciotto@naturalmentesardegna.org Pierpaolo Putzolu 320 2355115 – iglesiasmt@yahoo.it



La quota comprende: accompagnamento con guide ambientali escursioniste; polizza assicurativa; assistenza logistica con pulmino (Autoservizi Roberto Manca) per l’intera durata dell’esperienza e trasporto delle sacche personali; trasferimento ad Iglesias per chi non ha le giuste energie per completare l’Avventura e decide quindi di non proseguire; aperitivo all’Iglesiente, a cura dal Ristorante I dieci passi e della Cantina ARU.



Extra: T-shirt tessuto tecnico - 24ore Costadelleminiere: 15 euro Polo tessuto tecnico - 24ore Costadelleminiere: 23 euro (comunicare la taglia entro il 20 aprile 2018) Info per i partecipanti: ciascun partecipante dovrà provvedere alla personale scorta di cibo che, riposta in una piccola sacca personale, sarà trasportata lungo il percorso dal servizio di assistenza e resa disponibile lungo il tragitto, distanti tra loro mediamente 2 ore di cammino e 4 - 5 ore nel tratto notturno.



Ogni partecipante porterà con se nello zaino il telo termico, il kit medicazione, la torcia frontale con autonomia per almeno 8 ore. Si consiglia un abbigliamento comodo e confortevole adatto alla situazione e scarponcini da trekking. I partecipanti, oltre ad avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione, devono essere in buono stato di salute generale e consapevoli della durata e delle caratteristiche del percorso. In ogni caso devono saper gestire: eventuali problemi derivanti da avverse condizioni meteo, quali pioggia, vento, freddo, caldo, ecc; ed inoltre, gli aspetti fisici o mentali causati dall’ affaticamento, dai problemi digestivi, muscolari o articolari, comprese le piccole ferite. L’evento non ha carattere agonistico per cui si chiede a ciascun partecipante di rimanere sempre nel Gruppo e di seguire le indicazioni fornite da Lino Cianciotto e Pierpaolo Putzolu.





ORGANIZZAZIONE

Lino Cianciotto - Naturalmente Sardegna - - - Pierpaolo Putzolu - Iglesias mine tour

Email: linocianciotto@ naturalmentesardegna .org

Telefoni: Lino Cianciotto 347 6757476 Pierpaolo Putzolu 320 2355115

Tags