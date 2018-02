Escursione a Punta Cartucceddu. Coccoroci e Sa Perda Stampada

Il bosco e il mare, le rocce e i ciotoli. Il verde, l'azzurro e il rosa del granito che incornicia la gola del ruscello che crea ben sette laghetti consecutivi, collegati da cascate fino alla parte più bassa del greto. E' una escursione che si sviluppa in un ambiente ancora integro, con monumenti naturali di grande valore. Percorreremo un lungo tratto di costa in cui il bosco arriva a pochi metri dal mare, che potremo ammirare anche attraverso Sa Perda Stampada, con panorami meravigliosi degni del più famoso sentiero Selavaggio Blu.

Il giro di Punta Cartuceddu è un classico che non può mancare nell'archivio delle escursioniste e degli escursionisti della Sardegna.



DATI TECNICI

Itinerario anulare Lunghezza: 13 km Dislivello in salita: 600 m D+ Durata: dalla mattina fino alle ore 16.30 (escluso il tempo del transfer e del rientro a Cagliari di circa un'ora e mezza) Difficoltà: medio-impegnativa Terreno: sterrato, sentiero, mulattiera Partenza da Cagliari con auto propria alle ore 8.



SCADENZA ISCRIZIONI SABATO 3 FEBBRAIO ALLE ORE 13

Attività riservata ai soci di SensOrizzonte ASD. Per informazioni e iscrizioni contatta la segreteria dell'associazione: info@sensorizzonte.it - cell. 3489839802 - 3493420005 (anche SMS/Whatsapp) www.sensorizzonte.it