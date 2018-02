Itinerario panoramico verso Punta Cartucceddu

Panoramico itinerario lungo le vie dei pastori e dei carbonai. Percorso a bastone (si farà lo stesso percorso all’andata e al ritorno) dai vasti panorami sulla Sardegna centro-orientale. Si partirà dal parcheggio antistante il Villaggio Camping Tesonis, nella Marina di Tertenia, per portarci sulla costa non lontani dallo scoglio di su Brecconi.



I primi 3 km dell’itinerario si svolgeranno sull’alta linea di costa che fa riferimento a Capo Sferracavallo, in un susseguirsi di gradini in saliscendi dentro un bellissimo sentiero affacciato sul mare.

Arriveremo quindi alla caratteristica roccia chiamata “Sa Perda Stampada” per poi cominciare la faticosa ascesa a Punta Cartuceddu, che in soli 2 Km ci farà guadagnare 400m di dislivello.



La salita è un susseguirsi di ripidi tornanti su una mulattiera costruita dai carbonai all’interno del bosco di lecci, che di tanto in tanto si aprono per farci apprezzare il meraviglioso panorama sulla spiaggia di Coccorocci e tutta la costa ogliastrina. La nostra meta di giornata sarà quindi la cima di Punta Cartucceddu con i suoi 598m, un luogo magico, dove prevediamo di fare la pausa pranzo prima del rientro in discesa.



Lunghezza: 11km Dislivello: 800m Difficoltà: Medio-alta Terreno: Sentiero (granito)

Attrezzatura OBBLIGATORIA: scarpe da trekking Attrezzatura CONSIGLIATA: acqua 1 litro, pranzo al sacco, zaino leggero e comodo, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione (pantaloni lunghi, maglia termica, giacca in pile, kway, scaldacollo, guanti), un cambio completo da tenere in macchina. Contributo spese: 15 euro Iscrivetevi entro venerdì 2 febbraio.



Per info tel. 348 46 60 283- info@insidesardinia.com L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, indicandoci i vostri dati: Nome e cognome -luogo e data di nascita- codice fiscale -indirizzo - telefono- email