Carnevale 2018 Gruppo Pirri

Carnevale sta arrivando e all’Exmè sono pronti a trasformarsi. Che tu sia angelo o diavolo, mendicante o re, non ha importanza. Ciò che conta è avere un costume e arrivare muniti di spirito goliardico e voglia di divertirsi. Vieni a sfilare con noi! Suoneremo i tamburi, balleremo per la festa più allegra dell’anno!



Il programma:

4 Febbraio alle 18.30 a Cagliari: SPETTACOLO - concerto. all'Auditorium Comunale di Piazza Dettori presentazione del carnevale Cagliaritano 2018 per tutti i quartieri di Cagliari.





10 febbraio a Pirri - ore 16.30, si parte dal Piazzale di via Santa Maria Goretti e da Piazza San Pietro Apostolo in via Chiesa. Arrivo all'Exmè. Festa con il vocalist Matteo Bruni e il dj Claudio Coccoluto e zeppolata!



13 febbraio a Cagliari, Piazza Giovanni XXIII - ore17.30 Sfilata nei quartieri Cagliaritani e rogo del Cancioffali! 18 febbraio, Cagliari - ore 10.30 Via Azuni - ore 17 Villaggio dei Pescatori per la consueta festa con la rottura della pentolaccia che contiene dolci per tutti i bimbi.



Partecipa iscrivendoti all’Exmè: sfilerai con noi e il 13 e 18 febbraio andremo insieme con navetta gratuita nei luoghi della festa. Le associazioni organizzatrici: Sa Ratantira Casteddaia Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, ACS Senza Confini, Domus del Luna / Exmè, Vespa Club – Cagliari, Associazione Culturale Tra Parola e Musica, Casa di Suoni e Racconti. Maggiori informazioni e contatti amministrazione@domusdeluna.it Exmè & Affini Onlus Cooperativa Sociale