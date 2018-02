Smurzu Trek nella Gola del Diavolo

La Sella del Diavolo come non l'avete mai vista, un'escursione suggestiva che ci porterà nella Gola del Diavolo dove visiteremo una caverna fossile per poi risalire sulle falesie e rientrare nella parte terminale della gola dove ci fermeremo per su smurzu (formaggio, olive, vino e pane carasau).



Percorso escursionistico ad enello di circa 5 km per il quale è consigliato indossare le scarpe da trekking o scarponcini da tennis antiscivolo.



Quota di partecipazione 10 euro, appuntamento domenica 4 febbraio alle 09,15 in piazza Calamosca, rientro intorno alle 12,30/13,00.





Evento a numero chiuso per il quale è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni AmbienteSardegna te./whatsapp 3273672366; mail: info@massimilianodeidda.i