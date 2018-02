Escursione nella foresta di Piscinamanna

Camminiamo nella porzione meridionale del Parco di Gutturumannu, tra sentieri che hanno visto a lungo il lavoro di carbonai e taglialegna e oggi sono abitati da Cervi, Daini e Cinghiali.

Ci inoltreremo nel bosco fitto, accompagnati dal canto dei ruscelli e vedremo in lontanza il mare e il litorale sud-ovest.



Partenza parcheggio Banco di Sardegna, viale Bonaria Cagliari, ore 8:15

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua da bere Lunghezza: circa 15 Km Dislivello in salita: circa 600 m Tempo: circa 6 ore e 30’



Per escursionisti allenati.



Costo: € 15 Adesioni entro le ore 20 di venerdì 2 febbraio al 3489305607



www.allascopertadi.it