Carnevale di Pula 2018

Il Comune di Pula organizza anche per l'anno 2018, l'attesissimo Carnevale Pulese .



Sabato 3 febbraio appuntamento con la grande sfilata per le vie del paese, tra mascherine, carri allegorici e le maschere tradizionali sarde di Sestu, Teulada e Tuili.



Giovedì grasso 8 febbraio spazio all'animazione per i bimbi con "Mascherine in Festa".



Martedì grasso 13 febbraio, Piazza Dante ospiterà la festa in maschera per adulti e bambini "Magic&Fun Party".



Sabato 17 febbraio, tradizionale conclusione dei festeggiamenti carnevaleschi con la Pentolaccia, in località Santa Margherita.



La programmazione comunale sarà poi integrata da numerose e rilevanti iniziative a cura delle associazioni locali.