Collettiva d'arte contemporanea internazionale "Logos" a Sassari

Con la collettiva internazionale Logos il centro d'arte e cultura ARTE KAOS & POESIA inaugura la seconda mostra di questo 2018.



"Logos", il dialogo, la comunicazione, il messaggio, è proprio questo il senso, espressione intimista e immediata degli artisti nel rappresentare con le loro opere un metodo per comunicare con i visitatori. In questa mostra una novità sarà l'attrativa; un installazione opera interattiva, dove i visitatori saranno per un attimo parte integrante dell'opera stessa.

Saranno letteralmente inseriti nella tela, ma sarà appunto una sorpresa, rimangono comunque visibili tutte le altre opere presentate dagli artisti contemporanei sia nazionali che internazionali.



La mostra rimarrà aperta dal 3 al 17 febbraio 2018 con inaugurazione il sabato 3 alle 18,30.



Per questo anno verranno anche inseriti in giornate da definire eventi culturali legati alla tradizione SARDA.