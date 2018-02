Corso “Conoscere e usare le Piante Medicinali” a Cagliari

PROGRAMMA LE PIANTE MEDICINALI:

piante più utilizzate nella farmacopea italiana e internazionale, le piante medicinali presenti in Sardegna.

TISANOTERAPIA :

le tisane nella prevenzione e cura dei disturbi minori; tipologia di tisane: lassative, calmanti, tosse, cavo orale, gola e malattie da raffreddamento, disturbi epatobiliari, disturbi gastointestinali, antinfiammatorie; l'uso delle tisane nei regimi dietetici.

ENOLITI E TINTURE OFFICINALI:

i vini medicinali e i preparati idroalcolici come prepararli e utilizzarli.



OLEOLITI:

la macerazione in olio delle piante fresche ed essicate, modalità di preparazione e impiego

GLI INTEGRATORI A BASE DI ERBE:

l'utilizzo corretto, effetti benefici e controindicazioni. ESCURSIONI: il corso prevede 2 uscite, una all'Orto Botanico di Caglari e una al giardino botanico del parco regionale dei Sette Fratelli.



ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 12 ore tra lezioni in classe e sul campo utilizzando l'ambiente naturale come aula didattica, secondo la tecnica del Learning by Doing, che prevede un coinvolgimento diretto delle persone nella manipolazione/preparazione delle erbe e dei preparati officinali.



MATERIALE UTILIZZATO: mortaio, infusiera, distillatore



LABORATORIO: preparazione di infusi, tinture officinali oleoliti, idrolati



DATE Corso di marzo: 3, 17, marzo dalle 16,00 alle 19,30; uscite domenica 4 e 18 marzo dalle 09,00 alle 12,30/13,00. Corso di aprile: venerdì 6, 13, 20, 27 dalle 20,00 alle 21,30; uscite domenica 8 e 15 aprile dalle 09,00 alle 12,30/13,00. Il corso è aperto per un massimo di 15 persone contributo di partecipazione 65 euro + tessera associativa (comprende le docenze, tutto il materiale didattico e le escursioni, ). Info e iscrizioni: Associazione NA2RA: tel. 3478845996; mail: info@na2ra.it