Autobus da Cagliari per Carnevale di Mamoiada 2018

Anche quest’anno il grande Carnevale mamoiadino ci attende! Una giornata di festa ricca di tradizioni, storia e ottime prelibatezze enogastronomiche. La vestizione e la sfilata dei Mamuthones e degli Issohadores, con i loro caratteristici costumi, ci faranno vivere le tradizioni più antiche della Barbagia. Una vera e propria cerimonia solenne, imperdibile e senza tempo. Le origini arcaiche del carnevale sono oscure e tra le ipotesi si dice che il rito risalirebbe all'età nuragica, nato come gesto di venerazione degli animali, per proteggersi dagli spiriti del male o per propiziare il raccolto.





Vi aspettiamo, i posti sono limitati ;) DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 Ore 08:00 Appuntamento Parcheggio ex Hotel Mediterraneo – Piazza dei Centomila. Sono previste soste durante il percorso. Ore 21.30 Rientro a Cagliari Quota di partecipazione: € 22,00 fino al 20/01, dopo € 25,00 comprensiva di: • trasferimento in bus da Cagliari andata e ritorno • assicurazione di viaggio medico - bagaglio • accompagnamento e supporto al gruppo durante tutta la giornata



Si ringrazia la proloco di Mamoiada per il bellissimo scatto: https://goo.gl/gw5ru9