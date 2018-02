A Iglesias Il Musicista del Terzo Millennio

Domenica 18 febbraio presso il Teatro Electra di Iglesias si terrà un workshop di musica dal titolo "Il Musicista del Terzo Millennio - la figura del musicista nel nostro tempo" , a cura del Maestro Maurizio Tomberli titolare del Laboratorio Musicale Walter Savelli di Firenze, che ha avviato in Italia la didattica della musica moderna: un incontro per cantanti, musicisti e compositori che spazierá dalla storia del pop, del blues, del rock all'uso degli accordi per i cantanti, dalla composizione di un brano alla promozione web 2.0 del musicista di oggi.





Un interessante modo per affrontare temi chiave della musica moderna. Non mancheranno esempi live e aneddoti personali del Maestro. Infine sarà presentato il libro "Il pianoforte pop".



A seguire mini concerto del Maestro Tomberli.