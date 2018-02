Corso Primo Soccorso Adulto a Sassari

I temi trattati nella parte teorica sono: Introduzione al Primo Soccorso e Sistema di Emergenza, Il bisogno psicologico della persona soccorsa, Come affrontare un’emergenza, Comunicazione e capacità relazionale, Sicurezza della scena, Supporto delle funzioni vitali nell’adulto (BLS), Ostruzione della via aerea nell’adulto, lo Shock, l’Ictus, il Dolore toracico, il Trauma: la prevenzione, valutazione della scena e del paziente con particolare riferimento agli incidenti stradali, Lesioni di apparati (trauma cranico, vertebrale, toracico, addominale), Lesioni ortopediche, Emergenze neurologiche, Intossicazioni, Ustioni, Ipotermia, Colpo di calore.





Parte pratica: tra i manichini adulto, saranno disponibili i manichini Ambu Man dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre ed i recentissimi manichini Prestan adulto.



Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici. L'Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l'evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU.



Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza quarantennale, in particolare nel settore dell'emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari, sino al 2015.