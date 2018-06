Workshop di fotografia di danza

Il Sardinia@Dance è un evento di cinque giorni molto particolare, destinato a fotografi provenienti da diverse realtà e non necessariamente con esperienza in ambito coreutico. È rivolto a tutti gli amanti della fotografia interessati alla figura umana in generale e con il desiderio di creare attraverso un rapporto vero con il soggetto. Nasce dal desiderio di unire la passione per l’architettura, la danza, la fotografia.

Sono stati individuati luoghi davvero singolari e fuori dalle consuete “rotte” fotografiche, dove poter lavorare in condizione uniche.

Gli shooting avranno luogo nelle prime ore del mattino o del tramonto, per poter sfruttare la luce migliore e lavorare con temperature piacevoli.

L’evento si terrà sulla costa sud occidentale dell’isola: tre siti archeologici di diverse epoche, un sito di archeologia industriale, uno naturalistico. I nostri ospiti metteranno in scena il proprio lavoro creativo dedicato ad ogni luogo. Il laboratorio sarà composto da una prima fase di studio e presa di coscienza della realtà spaziale con la quale confrontarsi e in seguito da una messa in scena più strutturata. Sarà possibile lavorare in piena libertà assieme al nostro danzatore anche su idee e proposte nate al momento per ogni location.Vi sarà un confronto costante e la possibilità di riflettere e discutere assieme sul materiale fotografico realizzato. Per alcune location è prevista la presenza del gruppo di musica sperimentale Telaraña che interagirà con il danzatore in un dialogo creativo. Vi è la possibilità di scegliere se partecipare sia ai singoli shooting, che all’intero evento.Per accedere alle informazioni su evento, danzatori ospiti, luoghi in cui andremo a lavorare, e richiedere indicazioni relative a costi e programma, è possibile visitare il sito web www.lucadibartolo.eu/sardinia-dance/ DOCENTE: Luca Di Bartolo DURATA: 5 giorniCOSTO: € 500 per 5 giorni – € 130 per 1 giornoSEDE: Sardegna sud occidentaleDISPONIBILITÀ: max 15 partecipantiLINGUA: il workshop sarà tenuto in italiano e inglesePER INFO E ISCRIZIONI: www.lucadibartolo.eu/sardinia-dance/ info@lucadibartolo.net +39 3939285547 Luca Di Bartolo