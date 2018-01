Trekking alle cascate di Villacidro

Programma:

ore 9.00: incontro nel parcheggio di via Sassari a Villacidro (incrocio via Monti Mannu - strada per il lago);

ore 9.15: trasferimento in auto verso la cantina Ferraris nell'area demaniale di Monti Mannu;

ore 9.45: avvio escursione da cantina Ferraris;

Conclusione escursione: ore 16 -17 circa



Viaggio in auto proprie, disponibili posti per chi non ha l'auto (partenze da Cagliari e Villacidro)



Descrizione: livello medio, 8 km, dislivello in salita 300 m Trekking immerso nella foresta di Magusu, territorio incontaminato ricco di storie di minatori, taglialegna e caprai.

I veri gioielli di questa foresta sono senza dubbio le sue cascate, 3 di notevole importanza, se sarà possibile guadare il fiume visiteremo la cascata di Muru Mannu che con i suoi 70 metri di salto è la più alta della Sardegna, poco più avanti troveremo quella del Linas, altrimenti ci dirigeremo verso Piscina Irgas, anfiteatro naturale di maestosa ed unica bellezza.

Durante l’escursione ci soffermeremo a visitare un vecchio villaggio, utilizzato sino a pochi decenni fa, per scoprire insieme alcune curiosità che ci riporteranno indietro nei secoli, per fare insieme questo bellissimo viaggio nella nostra storia.



Pro memoria: - scarpe da trekking obbligatorie - abbigliamento a strati - zainetto con kway - 1 litro e mezzo d'acqua -pranzo al sacco



Prenotazione telefonica obbligatoria entro il 2 Febbraio 2018: 349 3251613 oppure 3496488937