Carnevale Soleminese 2018

Sabato 17 febbraio 2018, con la Pro Loco Soleminis, il paese si colora di mille luci e maschere danzanti, per vivere insieme il Carnevale Soleminese.



Alle ore 15:30 in Pazza delle Chiudende, presso la Stazione Ferroviaria, è previsto il raduno dei carri allegorici provenienti dal circondario, accompagnati a piedi dai gruppi in maschera dei figuranti, che sfileranno per le vie del centro fino all'anfiteatro di Piazza Gramsci.



Alle ore 18:00 presso la sala polifunzionale, il Comune offre lo spettacolo di bolle di sapone e alle 19:00 serata dance con Sandro Murru DJ sul palco che animerà l'evento.



Le donne della Pro Loco e le volontarie, offriranno le gustosissime zeppole.