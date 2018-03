Corso specialistico in Customer Care Management a Cagliari

iFormazione propone per la prima volta un corso specialistico di CUSTOMER CARE MANAGEMENT e CUSTOMER SERVICE, per tutte le aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni e gli addetti alla vendita e all’assistenza telefonica, sia inbound che outbound.



Il corso partirà a Cagliari dal 13 marzo 2018 e sarà infrasettimanale, tutti i Martedì e Giovedì fino al 5 aprile, dalle 19 alle 21.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SOCI:

149€ ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2018

NON SOCI: 249€ ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2018



Il Customer Service: un universo immenso, largamente esplorato, eppure in buona parte ancora misconosciuto.

Siamo entrati da poco più di un ventennio nell’era dei contact center e qualunque azienda abbia a che fare con gli utenti di un servizio o di un prodotto e abbia investito del denaro su risorse dedicate all’assistenza (siano esse consulenti telefonici, addetti al banco piuttosto che cassiere, segretarie d’ufficio o personal assistant), sa benissimo quanto sia importante stabilire un contatto empatico e diretto con il cliente.



Il cliente è la chiave del successo del business, la base su cui costruire la solidità e la sopravvivenza di un’impresa commerciale, piccola o grande. Sam Walton, fondatore della celebre catena americana di grande distribuzione WalMart lo definiva “il capo supremo”, colui cioè che può permettersi di “licenziare” tutta un’azienda, dal presidente in giù, semplicemente decidendo di spendere i suoi soldi da un’altra parte. E infatti non a caso molte attività chiudono bottega proprio perché hanno sottovalutato l’importanza della fidelizzazione e, privi di un vero e proprio servizio orientato alla soddisfazione dei propri clienti (o perché, più banalmente, dotati di un gruppo più o meno numeroso di persone a cui non hanno garantito un’adeguata formazione), hanno contato soltanto sul proprio brand power o sulla presunta qualità del loro prodotto, tutte cose che smettono di funzionare non appena un nuovo competitor, più orientato alla Customer Experience, si affaccia dietro l’angolo con qualcosa di nuovo e più accattivante.



Se la chiave di lettura fosse così semplice, se per conquistare la propria clientela fosse sufficiente mettere in piedi un call center con tre o quattro operatori oppure affidare la responsabilità della gestione del pubblico a persone prive di capacità di ascolto attivo (o peggio), non verremo continuamente bombardati da decine di telefonate che tentano di proporci, con poca grazia e con un italiano stentato, l’acquisto di un inutile servizio che, spesso, si rivela l’ennesima truffa commerciale. Ma il punto è proprio questo! Quanti in effetti sanno cos’è il Customer Care e come funziona realmente? Cos’è la Customer Experience? Esiste un modo per poter rendere felice un cliente insoddisfatto di un prodotto? Cos’è e come si misura la Customer Satisfaction? Qual è il segreto per incrementare la vendita di un qualunque prodotto di comprovata qualità? Quanto deve essere efficace la comunicazione per poter ottenere il massimo risultato di performance produttiva? Cosa occorre fare per conquistare per sempre un cliente?



A questi e ad altri cruciali interrogativi risponderà Luca Masala, formatore esperto in comunicazione e gestione delle persone, con un’esperienza ultradecennale acquisita nel ruolo di Coordinatore CRM e Customer Satisfaction Manager per Sky Italia nelle sedi di Cagliari e Milano e in giro per l’Europa come consulente e referente operativo. Questo innovativo corso è stato pensato e sviluppato proprio per coloro che desiderano approfondire le tematiche legate al Customer Care Management, è rivolto a tutte le aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni e agli addetti alla vendita e all’assistenza telefonica, sia inbound che outbound, ma è particolarmente indicato per tutti coloro che per esigenze professionali devono entrare in diretto contatto con i clienti della propria azienda (sia essa un ufficio, un hotel, un supermercato o un’attività commerciale di qualunque genere) incontrandoli di persona o gestendoli al telefono e che, per quanto dotati di una certa esperienza, sentono comunque l’esigenza di acquisire le corrette tecniche per poter interagire più efficacemente con loro e migliorare le proprie capacità comunicative, espandendo la propria conoscenza sul variegato e complesso mondo del Customer Care.



Le lezioni, distribuite in comodi moduli da due ore ciascuno, non sono un coacervo di trite teorie, ma grazie all’esperienza del docente e alle numerose esercitazioni pratiche e coinvolgenti, diventeranno una bussola per orientarsi meglio nel labirinto e nelle trappole del servizio Clienti, una boccata di aria fresca nel marasma di analoghe proposte formative. Contattateci per avere maggiori informazioni e iniziate con noi questo affascinante viaggio di esplorazione e scoperta.



E l’universo del Customer Care Management non avrà più segreti.

