Alla conquista di Torre Negra - Camminata ludico motoria

Iniziamo l’anno nuovo con un evento che vi farà vivere nuove emozioni, sempre all’insegna del buon camminare e del stare insieme!



Questo 4 febbraio inizieremo la nostra prima camminata salutare del 2018, dalla riva della Spiaggia di Porto Ferro che percorreremo per tutta la sua lunghezza, dopo aver lasciato le nostre automobili nell'ampio parcheggio, per poi proseguire lungo un sentiero mediamente impegnativo che s’inerpica sino alla Torre Negra o Nera (63 m), una delle tre torri di avvistamento spagnole del XVII secolo, che servivano per tenere sotto controllo la minaccia dei Saraceni, dalla quale potremo osservare un panorama mozzafiato.





Dopo esser scesi dal promontorio della Torre Negra, proseguiremo il nostro cammino attraverso piste forestali che ci consentiranno di ritornare indietro verso il parcheggio della Spiaggia di Porto Ferro, quindi dal punto di partenza! Al termine della camminata, per chi vorrà, sarà possibile proseguire in bellezza la giornata, pranzando insieme presso l’Agriturismo Arcobaleno in Loc. Guardia Grande a pochissimi Km da Porto Ferro. L’organizzazione (Scuola Sarda del Cammino e Sardegna Country), per godere al meglio questo momento del buon camminare, obbliga che si calzino scarpe da trekking o per lo meno da trail running con un buon grip (antiscivolo) ed inoltre consiglia di portare con sé, uno zaino con all'interno snack energetici o frutta secca e un’adeguata quantità di acqua (almeno un litro) eventualmente necessari durante la camminata.



DESCRIZIONE TECNICA DELLA CAMMINATA:

Anche questo è un percorso tecnicamente e paesaggisticamente molto valido, con partenza e arrivo nei parcheggi di Porto Ferro e attraversamento della spiaggia omonima. Il percorso, particolarmente tecnico e mediamente impegnativo è stato pensato, analizzato e strutturato in modo tale da renderlo assai piacevole, eccitante e mai noioso. La spiaggia, consentirà un bel lavoro di propriocezione e stabilizzazione, intenso sul piano muscolare e cardiocircolatorio, pertanto utile ai nostri obiettivi motorio/sportivi. Invece, la salita verso la Torre Negra consentirà di sollecitare le articolazioni degli arti inferiori in modo efficace, utile per testare l’efficienza delle vostre capacità articolari. È previsto nella fase iniziale, prima dell'inizio della camminata, il consueto briefing tenuto dall’Istruttore sportivo Mauro Pirino con una introduzione alla biomeccanica del cammino e della camminata sportiva ed attivazione muscolare. Al termine della camminata è prevista una sessione di stretching e rilassamento muscolare. Il percorso parte dal parcheggio della Spiaggia di Porto Ferro, costeggiando la sua riva per tutta la sua lunghezza sino alla Torre Bianca per poi proseguire lungo un sentiero che ci porterà sulla sommità del promontorio dove troneggia la Torre Negra.

Da questa antica torre di guardia e avvistamento contro le invasioni dei mori in Sardegna, si gode un magnifico panorama sulle scogliere circostanti e su un ampio tratto di litorale. Dopo aver preso fiato e scattato alcune fotografie, proseguiremo il nostro cammino in senso discendente seguendo il medesimo sentiero percorso all'andata verso la Torre Bianca, per poi imboccare la strada campestre che si dirige verso il retroterra e inserirsi in una sterrata che corre tra le antiche formazioni dunari. Quest’ultime sono costituite di sabbie di colore rossiccio, addentrandosi sino a 2000 metri dal litorale e giungendo sino ad una pista forestale, che può essere facilmente percorsa a piedi. Il percorso si conclude da dove si è partiti e cioè al parcheggio della Spiaggia di Porto Ferro, dove riprenderemo le nostre macchine e per chi avrà prenotato il pranzo presso l’Agriturismo Arcobaleno, ci dirigeremo verso lo stesso in località Guardia Grande raggiungendolo in poco meno di cinque minuti. Tipo di Attività: Fondo lento collinare (forza resistente) + tonificazione e propriocezione (spiaggia); Distanza: 9,0 Km circa; Fondo: morbida strada sterrata, a tratti leggermente pietrosa + 1,5 km di spiaggia; Tempo di percorrenza stimato: 2,5h circa.



APPUNTAMENTI E RITROVI:

• Ore 09:30 - Parcheggi Spiaggia di Porto Ferro. È richiesta la massima puntualità!



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

• Inizio attività, alle ore 10:00 circa;

• Termine, alle ore 12:30 circa.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

• Camminata + briefing + tessera associativa: € 10,00 (i bambini sotto i 10 anni non sono ammessi); • Camminata + briefing + tessera associativa + pranzo a buffet: € 30,00 (Camminata € 10,00 + Pranzo € 20,00).



La prenotazione al pranzo a buffet, dovrà essere effettuata al momento dell’adesione alla camminata. Il pagamento della quota del pranzo, invece, dovrà essere effettuata direttamente all’Agriturismo Arcobaleno. Che tempo farà: http://www.ilmeteo.it/meteo/Alghero



ATTREZZATURA, ABBIGLIAMENTO E SUGGERIMENTI:

L’abbigliamento suggerito è quello sportivo o da “outdoor”. Una maglia tecnica traspirante sarebbe l’ideale. Un secondo capo caldo (felpa o maglia tecnica) ed eventualmente un giubbino antivento/antipioggia, sempre traspirante, completano l’abbigliamento ideale per la parte superiore del corpo. Pantaloni sportivi (e/o calzamaglia running) e/o da outdoor, anch’essi traspiranti. Le scarpe suggerite sono quelle da trail running, walking o trekking, o quantomeno una buona scarpa da running con un battistrada adeguatamente “grippato”, per permettere una buona presa sui terreni sterrati, eventualmente in gore-tex. Consiglio è quello di non utilizzare calzature a “collo alto”, per permettere un adeguato lavoro della caviglia/tibia. Suggerito uno zainetto con dell’acqua (almeno 1 lt) e del cibo fruibile durante l’attività (vedi barrette energetiche o integratore in gel, per esempio).



ADESIONE:

Adesione sia alla camminata che al pranzo, entro e non oltre le ore 20:00 di sabato 3 febbraio!! Le adesioni dovranno esclusivamente essere effettuate presso la sede dell’Associazione oppure se impossibilitati dovranno pervenire via email, indicando il numero e i nominativi dei partecipanti alla camminata ed eventualmente al pranzo, compreso un recapito telefonico a questo indirizzo: sardegnacountry@gmail.com.



MENU PRANZO A BUFFET.

ANTIPASTI: vassoio di salumi misti, vassoio di formaggi, melanzane al forno, verdure sott'olio, anelli di cipolla e uova ripiene.

PRIMO: fregola sarda con verdure.

SECONDO: Maialetto arrosto, patate al forno, finocchi e verdure varie. Acqua, vino, dolci, caffè e digestivo.



Info e adesioni: Associazione Sardegna Country Mail: sardegnacountry@gmail.com Tel. 331.8396852 – 079.6013621 Scuola Sarda del Cammino Infoline: 349.5510012 Email: info@scuolasarda.com