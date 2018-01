Carnevale Irgoli 2018

Programma:



Domenica 4 febbario

- ore 14,30 Vestizione pubblica delle maschere Sagrato chiesa San Nicola

- ore 15,30 Partenza della sfilata dalla Piazza della Chiesa San Nicola

Percorso: Piazza San Giuseppe - Via Carmine Soro - Sagrato chiesa San Nicola



Domenica 11 febbario

- ore 14,00 - Musica e balli Babydance

- ore 14,00 - 8 personaggi Disney e Zucchero filato

- ore 16,00 - Sfilata con carri

- ore 20,00 - S'Ava e Lardu







- ore 18,30 Cena comunitaria in Piazza San Giuseppe a base di "Ava e Lardu"



Il pomeriggio e la serata saranno allietati da musica e balli in piazza a cura di Franco Mula, di Marco e Lorenzo Chessa