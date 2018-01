Piccoli Gesti Di Moda: serata di Solidarietà a favore del reparto pediatrico del Brotzu di Cagliari

Spettacolo musicale con artisti, cantanti e 8 noti stilisti della nostra Isola che daranno vita in passerella insieme a dieci bellissime modelle professioniste a un Défilé unico ed esclusivo.





All’evento parteciperanno inoltre, fashion designer e testimonial della realtà produttiva Sarda, in particolare quelli dell’artigianato realizzato a mano. Tutti uniti in un unico obiettivo” La Solidarietà”

L'obiettivo della serata è ❤ quella di raccogliere dei fondi al fine di poter acquistare un monitor multi parametrico (è un apparecchio che consente di monitorare diversi parametri quali la pressione, la frequenza cardiaca, la pressione etc.) e un computer portatile, per il Reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu.



Tramite una offerta all’ingresso, prenotando anticipatamente si potrà accedere a un buffet, l’intero ricavato della serata sarà devoluto al reparto.





Il défilé si terrà presso il panoramicissimo ed elegante attico dell’Hotel Panorama a Cagliari in Viale Diaz, dove si potranno ammirare in passerella: eleganti abiti sartoriali, preziose creazioni orafe in metallo, oro e pietre preziose scialli ricamati che ripropongono i colori e disegni della nostra tradizione, in passerella le 10 bellissime modelle professioniste indosseranno le creazioni di: Marinella Staico, Monia Taras, Maria Conte, Anna D’arte,Simona Goxhoi, Daniele Sitzia, Sorelle Podda, Paola Sailis.





La serata sarà accompagnata da intrattenimenti musicali , ospiti: Laura Aramu vincitrice della categoria junior del Cantagiro nazionale e del festival tenutosi in Romania e le incantevoli voci di Sakina Signorelli, Marianna Contu, Arianna Barra.







Durante la serata saranno vendute all’asta tre ceramiche realizzate dalla ceramista Doriana Usai vincitrice di un campionato mondiale della ceramica 2017.





La serata sarà presentata da Max Sabetta la fotografia è affidata a Giampiero Melis e Vincenzo Testa. coordinamento Antonio Perra, l’audio Alberto Spada e video Giacomino Musu il look della serata sarà curato da Studio Donna Immagine di Gianna Melis.

Ospite della serata il Dott. Carlo Lisci.