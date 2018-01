AzzurraParisi & BlairBluesProject: EttaJamesTribute a Cagliari

Azzurra Parisi & The Blair Blues Project project in "Etta James Tribute".



Una serata dedicata alla fantastica Miss Peaches.

Jamesetta Hawkins, in arte Etta James, vincitrice di quattro Grammy Award e di diciassette Blues Music Awards, 39 album, quasi 60 anni di carriera!! è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1993, nella Blues Hall of Famenel 2001 e nella Grammy Hall of Fame sia nel 1999 che nel 2008.



Negli anni cinquanta e sessanta ha inciso i suoi maggiori successi di brani blues e R&B.

È conosciuta per aver lanciato il brano At Last, che è stato inserito in film,trasmissioni televisive, spot pubblicitari e pagine web in streaming service e per essere stato reinterpretato da artisti come Christina Aguilera e Beyoncè. Sarà un grande piacere ed onore per noi proporvi alcuni dei suoi brani e reinterpretazioni dei classici del blues!



BLAIR BLUES PROJECT SONO : Azzurra Parisi : Voce Rubens Massidda : Chitarra Mauro Mulas : Piano Alessandro Atzori : Contrabbasso Marcello Mameli : Batteria.