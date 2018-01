Vittorio Pitzalis in concerto a Cagliari

Si intitola "Jimi James" l'album d'esordio del cantante-chitarrista cagliaritano Vittorio Pitzalis, uno degli artisti più rappresentativi della scena blues isolana. Pitzalis, noto anche Black Victor, proporrà alcuni brani del cd prodotto da Michele Giuseppe Rovelli per l'etichetta MGJR Records.



Il disco contiene undici brani. "Ci sono solo due cover - spiega il cantante - gli altri sono tutti brani inediti. Per quanto riguarda l'aspetto musicale ho puntato sul blues delle radici, ma allo stesso tempo non mancano i riferimenti ai suoni della West Coast.



I testi raccontano quasi esclusivamente di vicende personali.

Piccole storie, allegre e tristi".



Pitzalis approda solo adesso - a 57 anni - all'esordio discografico. "A dire il vero - racconta - sono entrato in sala d'incisione tanti anni fa, ma quel disco non è mai uscito. E forse è meglio così perché quelle canzoni non mi rappresentano. 'Jimi James' lo sento mio dalla prima all'ultima nota. Se non fosse stato per il produttore Michele Giuseppe Rovelli forse non lo avrei mai fatto. Ha insistito per quattro anni. Lo ringrazio davvero tanto. Avevo perso le speranze invece eccomi qui con questo nuovo lavoro.



