Corso di formazione per Event Manager a Sassari

Corso di formazione per diventare un Event Manger di successo, in collaborazione con EDUGOV, ente accreditato per la formazione tecnico-professionale

http://www.edugov.it/



Il programma del corso ha una durata di 3 giornate formative dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, per un totale di 21 ore.



Un mix di attività tra teoria e pratica, con l’obiettivo di introdurre i partecipanti alle dinamiche di organizzazione e gestione di un evento, allo studio di case history che andranno ad approfondire le tipologie di evento più diffuse: cerimonie, musica, spettacolo, enogastronomia e grandi eventi.

Dal termine del corso gli allievi avranno un mese di tempo per ideare un evento ed elaborarne il progetto che verrà poi presentato e discusso in aula, al fine di decretare gli aggiudicatari agli STAGE che avranno la possibilità di dimostrare le capacità manageriali acquisite, partecipando in prima persona e affiancando i docenti durante un vero e proprio evento.



I posti sono limitati!

Per info, costi ed iscrizioni scrivici a marketing@cebluxury.it