Trekking a Capo San Marco

Il mare non ci ha mai isolato, piuttosto è stato teatro e crocevia di scambi culturali durante tutta la storia della Sardegna. La penisola del Sinis, infatti, è un palinsesto storico immerso in una meravigliosa cornice naturalistica, divenuta area marina protetta nel 1997.



Il nostro percorso ad anello parte dalla Chiesa di San Giovanni di Sinis, uno dei templi più antichi dell’isola, passa per la città di Tharros (la visita all'interno dell'area archeologica non è compresa nel percorso), la torre di San Giovanni, il faro di Capo San Marco e attraverso alcune spettacolari cale dell’area.

Scopriremo la storia di questa incantevole penisola, palcoscenico naturale nella storia della civiltà umana a partire dalla preistoria e sino ai giorni nostri.



Sarà un percorso semplice, ricco di soste panoramiche e di racconti legati alle testimonianze archeologiche del territorio. Prenotazione anticipata obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 3406671868 (anche via sms o WhatsApp) info@unisola.it



Quota di partecipazione a persona: 15,00 € Data/Luogo di incontro: domenica 18 febbraio ore 07:20 parcheggi fronte cimitero di San Michele (angolo Viale Monastir) Come arrivare: https://goo.gl/L8fQ6K Partenza ore 07:30 lunghezza percorso: 6 km grado di difficoltà: T Adatto a tutti Attrezzatura consigliata Scarpe da trekking o da ginnastica con suola carrarmato pantaloni da trekking o comodi Vestirsi a strati con: maglia sportiva (tessuto tecnico o cotone); felpa e/o giacca pesante Acqua: 2 litri Colazione abbondante frutta secca, snack, integratori salini merenda/pranzo al sacco leggero. Le iniziative di UNisola Sardegna sono seguite da Guide Turistiche e Guide Ambientali Escursionistiche professioniste ai sensi della L.R. 18 dicembre 2006 n°20.