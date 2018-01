La musica tradizionale Irlandese approda per la prima volta tra i tavoli del The Hostel Bar con una IRISH OPEN SESSION. Non sai cos'è una IRISH OPEN SESSION? Si tratta di un evento informale e rilassato dove musicisti allieteranno la serata cantando e suonando dal vivo musiche e canzoni tradizionali irlandesi e dove chiunque sia munito di uno strumento e conosca il brano può unirsi alla performance. Per tutti gli altri non resta che godersi l'atmosfera, la musica e le nostre birre artigianali.



