Festa Manna in Casteddu 'e susu. Mercatino Carnevalesco a Cagliari

Il 4 febbraio il Quartiere di Castello si anima di voci e colori. Torna puntuale come ogni prima domenica del mese il Mercatino Popolare Autogestito di Castello con esposizione di prodotti locali e genuini, artigianato e tante altre novità tipiche del caratteristico mercatino!



Per questo Carnevale la piazzetta Carlo Alberto di Via Lamarmora, in collaborazione con le ragazze ed i ragazzi dello Studentato Occupato Laboratorio Politico Sa Domu, si animerà con un gioco speciale per i bambini la mattina ed altre sorprese nel pomeriggio.





PER GLI ESPOSITORI

Il mercatino è autogestito, non prende alcun tipo di finanziamento ed è interamente gratuito per gli espositori aderenti. Collaborazione e solidarietà saranno benvenute e chiaramente non ci sarà spazio per nessun tipo di atteggiamento razzista, fascista e omofobo!



Per chi volesse esporre la formula per partecipare è semplice: munitevi prima di tutto di buonumore, di un banchetto per i vostri prodotti e magari una sedia ;) svuotate le vostre cantine, portate prodotti tipici del vostro paese, date libero spazio alla vostra manualità e creatività e magari cucinate qualcosa per l'aperitivo o per il pranzo! Se vi ritrovate in questa chiamata siete i benvenuti e vi invitiamo a presentarvi dalle 9:30 per iniziare ad allestire il mercatino.



Invitate amici e parenti e scriveteci per consigli e informazioni.



Programma giornata in aggiornamento:

h:9.30 Allestimento bancarelle

h: 10 Inizio mercatino e animazione per i bambini

h: 13 Pranzo sociale organizzato da Sa Domu Studentato Occupato

h: 15 Giocoleria e spettacoli tra cui capoeira e break dance



Per la sera vi teniamo ancora sulle spine perciò seguite l'evento per scoprire cosa succederà! Ringraziamo e sosteniamo: Sa Domu studentato occupato Casteddu il Paguro occupazione popolare i Mercatini del Borgo la Casa dei Semi della rete Genuino Clandestino Sardegna A Foras contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna e chi resiste e crede nella lotta! Testo e immagine rilevati dal web