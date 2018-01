Open day all'istituto San Giuseppe Calasanzio di Sanluri

L'istituto "San Giuseppe Calasanzio" organizza due date per i suoi Open Day.

Portate i vostri ragazzi per conoscere i servizi offerti dall'istituto per bimbi e ragazzi della Scuola primaria, Scuola Secondaria di I Grado e Scuola secondaria di II Grado e partecipate ai diversi laboratori proposti dai docenti.

24/01/2018 ore 9:00-13:00 e 15:00-17:30

31/01/2018 ore 9:00-13:00 e 15:00-17:30



Per informazioni: email: sangiuseppesanluri@gmail.com tel.: 070 937 0834



Indirizzo: Istituto San Giuseppe Calasanzio Via degli Scolopi, 17, Sanluri.