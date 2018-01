Magica Sartiglia: tutti a Oristano in bus

Magica Sartiglia da Cagliari a Oristano per scoprire , domenica 11 febbraio, la bellezza delle maschere, il corteo medievale, la storia e le leggende di uno dei più bei carnevali del mondo .



Stavolta, per meglio raccontare il fascino della corsa alla stella, le associazioni Scopri la Sardegna, Gcc e Sardegna Sotterranea, effettueranno un viaggio che da Cagliari, domenica 11 febbraio, condurrà i più a Oristano.

Si andrà alla scoperta della storia, tra cavalli, cavalieri e amazzoni, i costumi e le maschere come quella de Su Componidori, al suo significato più autentico, accedendo nelle scuderie e degustando, prima di salire in tribuna per assistere alla corsa alla stella, delle pietanze locali.L'EVENTO culturale mira anche a mostrare, strada facedno con una salutare passeggiata, le bellezze di Oristano, centro abitato di origine medievale e storica capitale del Giudicato di Arborea. I suoi monumenti, le architetture sacre e le fortificazioni verranno illustrate dal punto di vista storico e culturale, ma anche delle leggende e racconti, con una visita guidata.L'INIZIATIVAL'evento vedrà studiosi ed esperti di storia a illustrare, strada facendo, la bellezza di Oristano, leggendaria città di Eleonora d'Arborea.Info sul sito:INFO COSTI: 79 Euro anziché 99.PAGAMENTO tramite bonifico intestato a ItalTours.it Srl.Altre info su: https://www.italtours.it/tour/oristano-e-la-sartiglia/