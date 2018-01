Film e workshop Mgallery - Ritratti di famiglia al Teatro Massimo di Cagliari

Film e workshop Mgallery | ritratti di famiglia Sabato 27 gennaio, in occasione della ripresa dello spettacolo Sacra Famiglia proponiamo un'incontro a teatro per riflettere sul tema delle relazioni familiari, naturali e di elezione , attraverso anche un'altra produzione presentata in questi mesi da Sardegna Teatro, Family Affair degli Zimmerfrei.

Si inizia alle ore 17.00 con “Sacra Famiglia” di Nunzio Caponio con in scena Nunzio Caponio, Maria Grazia Bodio e Cesare Saliu, uno spettacolo che mette l'accento sulla incomunicabilità tra un padre, una madre e un figlio, sulla distanza profonda tra persone che pur essendo unite da legami di sangue, vedono la realtà da punti di vista differenti se non opposti.





Si prosegue alle 18.30 con l’incontro/laboratorio in Mgallery che inizierà con la proiezione di un nuovo lavoro video del gruppo Zimmerfrei. Dopo l’esperienza di teatro documentario e partecipativo dello scorso ottobre con le famiglie di Cagliari, Zimmerfrei raccoglie le esperienze del progetto che, negli ultimi anni, ha attraversato tutta Europa. Attraverso i ritratti dei componenti delle famiglie di Cagliari, Forlì, Torres Novas (Portogallo) e Losanna (Svizzera), il film traccia una prospettiva su diversi tipi di nuclei familiari: famiglie allargate, famiglie informali, famiglie d’elezione, famiglie ricomposte, famiglie mosaico, famiglie temporanee, famiglie intermittenti e cespugli relazionali della nostra contemporaneità. Lo spettacolo La Sacra Famiglia e l’esperienza del progetto Family Affair saranno l’occasione per creare una tavola di riflessione condivisa fra gli artisti, le famiglie coinvolte nel progetto del gruppo Zimmerfrei e il pubblico, in cui poter dialogare sulle prospettive emozionali aperte dall’esperienza teatrale e sul modo in cui la partecipazione alle azioni performative - come registi, attori e pubblico - agisce sulla relazionalità della vita quotidiana.



Il video Family Affair rimarrà esposto in Mgallery fino al 9 febbraio e si inserisce nel programma L’alleanza dei corpi.



Ingresso gratuito per info e iscrizioni mgallery@sardegnateatro.it



Testo e immagine rilevati dal web