Wong e' la domanda non la risposta! Venerdi gli Echo suoneranno ancora una volta sotto il segno di Wong.



Sarà una serata molto diversa dalle precedenti per cui siete avvisati. Si partirà con il consueto revival da ascolto scelto appositamente tra le decadi 80-90 e 2000 per poi confluire in un mash up che a stento vi tratterrà sulle sedie.



(Graditi occhi a mandorla e paramenti sacri di stile orientale).



La band degli Echo, è costituita da: Pierpaolo Abis – voce solista Antonello Deriu – chitarra e cori Massimiliano Pichiri – basso e cori Marcello Mameli - Batteria Simone Belfiori - Tastiere



Testo e immagine rilevati dal web