Zorco Trio - Stefano Zorco : voce e chitarra; Roberto Deidda: chitarra e cori;

Remigio Pili: fisarmonica e bandoneon

Arrangiamenti a cura di Roberto Deidda



Brani originali tratti dai dischi di Stefano Zorco "Sicuramente un clandestino" e "Nessuno in casa". Numerose le cover di importanti cantautori italiani quali Conte, De Andrè, Capossela, Fossati e De Gregori rivisitate in chiave acustica.





VENERDI' 26 GENNAIO ORE 21

INTREPIDI MONELLI CentroDiProduzionePerLoSpettacolo

Viale Sant'Avendrace 100 - Cagliari - @centrointrepidimonelli



POSTI LIMITATI INFO E PREVENDITE (NO BANCOMAT) 3801767692 - 070 7514919 intrepidimonelli.info@gmail.com



