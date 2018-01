Passeggiata al chiaro di luna e cena a San Gregorio

Il mese di gennaio ci offre la luna blu, cioè la seconda luna piena, evento raro e, secondo la tradizione popolare, momento adatto per meditare sui traguardi raggiunti e programmare il futuro.



Noi ne approfitteremo per goderci semplicemente il paesaggio al chiaro di luna, i profumi e i suoni che caratterizzano questi momenti.



Raggiungeremo la vedetta e il nuraghe Antiogu Oi per tornare alle auto con un panoramico percorso circolare. Partenza fronte Museo del Cervo, ore 16:15 Auto propria, scarpe da trekking, acqua da bere, torcia e felpa.

Lunghezza: circa 7 Km Dislivello in salita: circa 250 m Tempo: circa 3 ore e 30’



Al termine ci trasferiremo tutti a San Gregorio, dove potremo sederci a tavola, ospiti dell’Associazione Botteghe in piazza.



Costo: € 25 Adesioni entro le ore 20 di venerdì 26 gennaio al 3489305607

www.allascopertadi.it