Soft trekking per famiglie nella Riserva di Monte Arcosu

Domenica 28 gennaio riapre la stagione escursionistica con un trekking per grandi e piccini nell’incantevole Oasi del WWF di Monte Arcosu. Un facile e suggestivo percorso ci condurrà lungo antiche vie dei carbonai, sentieri, creste panoramiche e greti di torrenti per scoprire insieme le mille meraviglie di questa riserva: alberi secolari, piscine, guadi e cascatelle. Vedremo da vicino cinghiali e daini, l’albero dei lacci, vero monumento alla lotta contro il bracconaggio e il terrazzone granitico noto come Sa Rocca Lada.





Un’escursione da non perdere per conoscere un altro angolo di natura del sud Sardegna.



Informazioni sul percorso

Distanza totale: 5 km complessivi

Grado di difficoltà: T (turistico) - facile

Dislivello positivo: 350 m



Info e prenotazioni

Appuntamento: Domenica 28 gennaio 2018, ore 09:30 piazza dei Centomila (Cagliari). Rientro previsto ore 17:00 a Cagliari

Quota di partecipazione: € 20 con auto propria (comprensiva di biglietto d'ingresso all'oasi). Bambini fino ai 12 anni € 12.



La quota comprende l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica AIGAE.

Possibilità di passaggio in minibus.



Per prenotazioni: +39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com Facebook: Fabio Perria Guida Turistica Foto by: goo.gl/Y3AVBg