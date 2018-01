A Sinnai "Il giro del mondo in archeologia"

L'associazione Ardesia con il patrocinio del comune di Sinnai dà il via alla programmazione 2018 con IL GIRO DEL MONDO IN ARCHEOLOGIA. Sabato 27 gennaio alle ore 17 presenteremo il corso di archeologia e risponderemo a domande, curiosità o dubbi.

A CHI È RIVOLTO Tutti possono partecipare al corso. Non è necessario avere alcuna preparazione in ambito archeologico.



DETTAGLI Il corso si articola in cinque laboratori di 2/3 ore ciascuno.

Ogni incontro è dedicato a una specifica area archeologico-geografica, e nello specifico: - Egeo - Egitto - Medio Oriente - Oriente - America latina



Gli incontri sono stati ideati in modo da poter essere svolti anche singolarmente.

L’interessato potrà quindi scegliere quale civiltà prendere in esame senza che il laboratorio perda di significato. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.



Ogni laboratorio è organizzato in due sezioni, teorica e pratica. Durante la prima parte si esplorerà la civiltà in esame, concentrandosi sul periodo più florido e peculiare e offrendo parallelismi con la storia della Sardegna. Nella seconda parte di ciascun laboratorio, ci si soffermerà su uno o più aspetti artistico-culturali della civiltà in esame, ritenuti i più rappresentativi e interessanti sia da approfondire che da mettere in pratica.



COSTO: 15€ il singolo incontro. 70€ tutti e cinque gli incontri; tessera fedeltà Ardesia e tutor AffiancaMentis 65€