Carnevale 2018 a Tempio Pausania

CARNEVALE DI TEMPIO 2018 - dall' 8 al 13 febbraio

"TEMPIO, LA NUOVA CITTÀ DI PULCINELLA" ...e il Gallo Frisgiola presentano LE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI:



Giovedì 8/02 - ore 15.00 - Sfilata di apertura: sua Maestà Re Giorgio arriva in Città;



Domenica 11/02 - ore 15.00 - Sfilata "di mezu" : il Matrimonio tra Re Giorgio e la popolana Mannena;



Martedì 13/02 - ore 15.00 - Sfilata conclusiva: condanna e Rogo, il popolo è salvo!



IL CARNEVALE DEI BAMBINI:

Lunedì 12/02 - ore 15.00 - Carnevale dei bambini: saggezza, coraggio, cuore.

Che sarà mai?...



GLI SPETTACOLI ITINERANTI E NON..:

Venerdì 09/02 - dalle ore 18.00 alle 20.00;

Sabato 10/02 - dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00; Domenica 11/02 - dalle ore 11.00 alle 13.00



I BALLI IN MASCHERA:

Cinema Teatro Giordo - Dall'8 al 13 Feb - Dj Music & Live Band Danzanti e Veglioni mascherati, dalle 17:00 fino all'alba! Parco Tenda - Dall'8 al 13 Feb - Veglioni mascherati, dalle 22:30 fino all'alba! Band: Audio Magazine, The Big Band, Hollywood Band. In tutti i Bar e Pub puro spirito carnevalesco con musica e balli.



In tutti i ristoranti di Tempio si possono gustare i piatti tipici del carnevale. VI ASPETTIAMO AL CARRASCIALI TIMPIESU!!