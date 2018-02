Asinara: escursione guidata in fuoristrada e trekking

Escursione giornaliera in fuoristrada + trekking verso Punta Scomunica (408m)

Sistemazione in fuoristrada: si inizia il percorso lungo l’unica strada cementata presente sull’ isola. Proseguendo verso nord e costeggiando tutta la parte orientale si arriva a Tumbarino, una vecchia diramazione carceraria che attualmente ospita l’Osservatorio Faunistico ; costeggiando i versanti occidentali e orientali arriviamo dopo 25 km al paesino disabitato di Cala d’ Oliva in cui lasceremo il fuoristrada per iniziare il trekking, lungo il sentiero sterrato e ben tracciato che ci porta a nord ovest, verso la cima più alta, punta Scomunica 408 m, notevole punto panoramico, attraversando un bellissimo bosco di lecci in cui sosteremo per il pranzo e dove è presente una sorgente d'acqua.

Lungo il sentiero avremo modo di osservare gli animali presenti sull'isola, una bellissima diga, i resti di antiche diramazioni carcerarie. Riprendiamo il sentiero di ritorno verso Cala d'Oliva per riprendere il fuoristrada verso il molo sud. T

empo di percorrenza totale del trek: circa 3.30.



Livello di difficoltà E. E’ necessario portare con sé il pranzo al sacco o concordare con la guida la prenotazione dei packet lunch



Scadenza prenotazione escursione: sabato 21 Aprile 2018.



La quota comprende: guida, escursione in fuoristrada, trekking, noleggio bastoncini da trekking, biglietto barca a/r da Stintino. Partenza barca dal Molo Turistico Marina di Stintino ore 9.30, rientro ore 16.30. Sul molo è presente un parcheggio auto.



Consigli utili e avvertenze Attrezzatura consigliata: abbigliamento e scarponcini da trekking, binocoli, macchina fotografica, cappellino, zaino con pranzo al sacco, acqua.



AsinarAvventura si riserva di rimandare o annullare l’escursione qualora condizioni meteo avverse non permettano lo svolgimento della stessa e concordare insieme una soluzione alternativa. L’escursione verra’ effettuata per un minimo di 4 persone ed un massimo di 8.



Per INFO COSTI E PRENOTAZIONI: ASINARAVVENTURA-Operatore autorizzato del Parco Nazionale dell’Asinara. Anna Lisa Sanna- Naturalista, Guida del Parco, GAE Sardegna num 604, Iscritta AIGAE tess SA388. +39 3408610696 anche whatsapp info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com