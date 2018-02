Asinara: escursione guidata in fuoristrada + trekking

E’ un’escursione completa che ci permette di conoscere l’isola a 360°, con la visita guidata in fuoristrada ed il trekking. Dopo 20 minuti di traversata arriviamo sull’isola e con il nostro fuoristrada, percorreremo l'unica strada cementata che si snoda da sud verso nord est per circa 25 km.



Dopo circa tre km raggiungiamo il punto di partenza del nostro trekking e, lasciato il fuoristrada, percorriamo il sentiero del Castellaccio. Il sentiero sterrato , si sviluppa su tratti in piano e tratti in leggera pendenza sopratutto nella parte finale, ben tracciato , a tratti roccioso con piccoli gradini da superare.

Si snoda tra la fitta macchia mediterranea e imponenti rocce granitiche; arrivati ad un antico abbeveratoio e sorgiva si procede ancora a nord e si giunge alla meta, i 215 metri in cui scoprire i ruderi dell'antico castello e ammirare tutta la piana sud di Fornelli, Stintino e il nord ovest Sardegna.



Si ritorna al punto di partenza lungo il percorso inverso. Riprendiamo il fuoristrada e proseguiamo lungo la strada cementata facendo brevi soste in punti caratteristici, vista sulla bellissima spiaggia di Cala Sant'Andrea, sosta nella parte centrale dell'isola a Cala Reale e arriviamo al paesino disabitato di Cala d'Oliva a nord est.



E’ necessario portare con sé il pranzo al sacco o concordare con la guida la prenotazione dei packet lunch Scadenza prenotazione escursione: sabato 7 Aprile 2018.



La quota comprende: guida, escursione in fuoristrada, trekking, noleggio bastoncini da trekking, biglietto barca a/r da Stintino.

Partenza barca dal Molo Turistico Marina di Stintino ore 9.30, rientro ore 16.30. Sul molo è presente un parcheggio auto.



Consigli utili e avvertenze Attrezzatura consigliata: abbigliamento e scarponcini da trekking, binocoli, macchina fotografica, cappellino, zaino con pranzo al sacco, acqua. AsinarAvventura si riserva di rimandare o annullare l’escursione qualora condizioni meteo avverse non permettano lo svolgimento della stessa e concordare insieme una soluzione alternativa. L’escursione verra’ effettuata per un minimo di 4 persone ed un massimo di 8.



Per INFO COSTI E PRENOTAZIONI: ASINARAVVENTURA-Operatore autorizzato del Parco Nazionale dell’Asinara. Anna Lisa Sanna- Naturalista, Guida del Parco, GAE Sardegna num 604, Iscritta AIGAE tess SA388. +39 3408610696 anche whatsapp info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com