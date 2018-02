1° Maggio al Parco Nazionale dell' Asinara

TrekAvventura: La nostra Avventura in punta di piedi!



La Trek Avventura si snoda lungo stradine sterrate, antichi sentieri un tempo utilizzati dai vecchi abitanti dell’isola per le attività pastorali e in seguito dai detenuti per i loro spostamenti. Durante il nostro percorso possiamo praticare il birdwatching, ammirare l’ ambiente che ci circonda, osservare il volo maestoso di un rapace e apprezzare tanti altri particolari che solo il camminare immersi nella natura può dare.

Il sentiero del granito è un percorso ad anello che si snoda tra Fornelli a sud e la bellissima Cala S. Andrea, costeggiando la parte sud orientale, alla scoperta di luoghi silenziosi e rocce granitiche completamente scolpite dal vento e dall’ acqua, che ci regalano le forme più singolari, a testimonianza della loro antica origine. In direzione di Porto Pagliaccia, attraversando la macchia di lentisco e cisto, si costeggia un vasto acquitrino in cui nidificano numerose specie come il cavaliere d’ Italia e le alzavole.



Proseguendo verso P.Barbarossa, si arriva ad est, al lembo di spiaggia di Li Giorri; cavità nella roccia granitica testimoniano i segni di un’ antica zona estrattiva. Si costeggia Cala S.Andrea (zona A, tutela integrale) e il suo stagno retrodunale, risalendo a valle verso la strada cementata e si ritorna verso Fornelli.



Il trek si sviluppa su un terreno sterrato prevalentemente pianeggiante, senza particolari asperità. Lunghezza 11.2 km Dislivello 75 m Tempo di percorrenza 3h.30'' Livello di difficoltà: E



Consigli utili e avvertenze

Attrezzatura consigliata: abbigliamento e scarponcini da trekking, binocoli, macchina fotografica, cappellino, zaino con pranzo a sacco, acqua.

Partenza ore 9.30 dal Molo turistico Marina di Stintino. Rientro ore 16.30.



La quota di partecipazione, 30 euro a persona, comprende il trekking guidato, il noleggio bastoncini da trekking, il biglietto barca a/r da Stintino. E’ necessario portare con sé il pranzo al sacco. Scadenza prenotazione escursione: lunedi 30 Aprile 2018 L’escursione verra’ effettuata per un minimo di 4 persone ed un massimo di 20.



Per INFO COSTI E PRENOTAZIONI: ASINARAVVENTURA-Operatore autorizzato del Parco Nazionale dell’Asinara. Anna Lisa Sanna- Naturalista, Guida del Parco, GAE Sardegna num 604, Iscritta AIGAE tess SA388. +39 3408610696 anche whatsapp info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com