A Norbello "Vivere Partendo da sé"

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 presso la Sala culturale del MIDI Museo dell'Immagine e del Design Interattivo – Norbello si svolgerà il LABORATORIO ESPERIENZIALE “Vivere partendo da sé"



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.30 Accoglienza

10.00-11.00 Brevi cenni sulla Bioenergetica

11.00 Pausa

11.30 Classe esperienziale di Bioenergetica (si richiede abbigliamento comodo, un tappetino da yoga o un asciugamano, una copertina ed eventualmente un cuscino)

13.00 Pausa pranzo con buffet del Ristorante Rurale S'Adde Lentorada di Domusnovas Canales (facoltativo)

15.30 Condivisione sulla classe della mattina

16.00 Da dove arrivano i nostri pensieri? (credenze-pensieri-scelte) Esercitazione di presa di consapevolezza del pensiero e trasformazione dello stesso in maniera potenziante Esercizi di respirazione per l’autostima e per la calma interiore.



18.30 Saluto finale, ringraziamenti e tutti a casa.



OBIETTIVI DEL LABORATORIO

- Come rendere la comunicazione (verbale e non verbale) funzionale alla nostra vita

- Diventare consapevoli di sé

- Acquisire padronanza di sé stessi

- Scaricare lo stress, ridurre le tensioni muscolari, migliorare la motilità, approfondire la respirazione, integrare le emozioni, aumentare la vitalità, l'energia corporea, l'autostima

- Protendere al piacere, alla gioia di vivere e alla realizzazione dei propri obiettivi

Il laboratorio è aperto a tutti, uomini e donne dai 0 ai 100 anni.



Il costo è di 15€ a persona che comprende la partecipazione alla classe pratica e il pranzo (solo laboratorio 5€).



Si consiglia la prenotazione entro il 24 gennaio in quanto i posti sono limitati, al numero 346 56 22 372 o alla mail hairinthesun@hotmail.it