Pasquetta al Parco Nazionale dell' Asinara

Con AsinarAvventura scopriremo l'isola a 360°. Si inizia il percorso in fuoristrada lungo l’ unica strada cementata presente sull’ isola per poi proseguire verso uno dei sentieri sterrati presenti a sud-ovest e sud-es., si riprende la strada cementata.



Proseguendo verso nord e costeggiando tutta la parte orientale ed osservando la straordinaria biodiversità vegetale, le caratteristiche geomorfologiche del territorio, si arriva a Tumbarino in cui è presente l' Osservatorio faunistico.

Proseguendo, si scorge la casa dell’ ex farista oggi sede del Centro Recupero Animali Marini che, su richiesta, è possibile visitare; sosta a Cala Reale in cui sono presenti gli edifici dell’ ex Stazione sanitaria marittima di Quarantena.



Si continua verso nord-est e si arriva al paesino disabitato di Cala d’Oliva e poi lungo il sentiero verso la spiaggia di Cala dei Ponzesi/Cala Giordano (costa orientale) per sosta relax pranzo al sacco che è necessario portare con sé o eventualmente acquistarlo presso il bar presente sull’isola. Durante tutta l’escursione è possibile osservare tutti gli animali presenti allo stato brado, asini bianchi, asini grigi, mufloni, lepri, ma anche capre e cinghiali.



Non mancano le occasioni per l’osservazione dei numerosi rapaci ed altre specie di uccelli presenti.



Consigli utili e avvertenze Attrezzatura consigliata: abbigliamento e scarponcini da trekking, binocoli, macchina fotografica, cappellino, zaino con pranzo a sacco, acqua, frutta secca. AsinarAvventura si riserva di rimandare o annullare l’escursione qualora condizioni meteo avverse non permettano lo svolgimento della stessa e concordare insieme una soluzione alternativa.



Partenza ore 9.30 dal Molo turistico Marina di Stintino, imbarco ore 9.15. Rientro ore 16.30. Sul molo è presente un parcheggio auto.



Scadenza prenotazione escursione: sabato 31 marzo 2018. Il numero massimo di partecipanti è 8.



Per info costi e prenotazioni: ASINARAVVENTURA -Operatore autorizzato del Parco Nazionale dell’Asinara- AnnaLisa Sanna, naturalista, Guida del Parco, GAE Sardegna num 604 . Iscrizione AIGAE num sa388 cell +39 3408610696 anche whatsapp mail: info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com Seguici su Facebook, Instagram, Youtube, Trip advisor.





ORGANIZZAZIONE

AsinarAvventura di Sanna Anna Lisa

Sito internet: http://www.asinaravventura.com/

Email: info@ asinaravventura .com

Telefoni: Anna Lisa Sanna -AsinarAvventura- +39 3408610696

