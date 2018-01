Brevetto Assistente Bagnante FIN: una reale opportunità di lavoro. Prove di ammissione a Olbia

Al via le prove di ammissione per i corsi di formazione per Assistenti Bagnanti FIN che si svolgeranno nella piscina del Geovillage a Olbia il giorno 24/01/2018. Per partecipare alle prove è necessario formalizzare la pre-iscrizione telefonando alla coordinatrice di zona per la FIN Sezione Salvamento di Olbia Lisa Perdomi. Le telefonate possono essere fatte dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00 chiamando il numero 3496028031.



Per ragioni amministrative ed organizzative, non sarà possibile partecipare alle prove senza aver preventivamente contattato la Coordinatrice.

La prova di ammissione è gratuita, le persone che risulteranno idonee saranno ammesse al corso di formazione e riceveranno tutte le informazioni relative al programma.



Alla fine del corso, coloro che supereranno il relativo esame otterranno il brevetto di Assistente Bagnanti FIN, uno strumento molto utile per trovare lavoro nei resort, nelle spiagge e nelle piscine della Sardegna, nel resto del territorio italiano ed in numerose località turistiche all’estero. Oltre a ciò la figura dell'Assistente Bagnanti FIN ha sempre più un valore importante dal punto di vista sociale proprio per la missione di prevenzione degli incidenti e salvaguardia della vita in acqua cui è deputato. Il brevetto di Assistente Bagnanti FIN è utile, assieme ad altre credenziali specifiche, per ottenere l’abilitazione alla conduzione di unità da diporto a scopo turistico, per ricevere crediti scolastici e per acquisire punteggio in diversi concorsi (Forze dell’Ordine, Marina, Esercito, ecc).