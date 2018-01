A Elmas "Il giono della Memoria"

Programma:

Sabato 27 gennaio 2018

0re 16.45 Teatro Comunale di Elmas - Via Goldoni 5

Ore 16.45: Robert Witt, primo violoncello del Teatro Lirico di Cagliari, eseguirà musiche tratte dal repertorio klezmer

Ore 18.00: Proiezione del documentario “Festins imaginaires” di Anne Georget.

Il documentario sarà presentato dalla dott.ssa Alessandra Guigoni, Antropologa del cibo o Festins Imaginaires (Banchetti Immaginari ) è stato presentato alla 65° Berlinale nella sezione Kulinarische Kino, proiettato al Festival di Trento “Tutti nello stesso piatto” del 2015 dall’Associazione Mandacarù e nell'edizione 2017 organizzata a Cagliari dall’Associazione Sucania - Bottega del Mondo di Cagliari.



Il documentario BANCHETTI IMMAGINARI esplora un fenomeno di incredibile resistenza in cui donne e uomini, in situazioni estreme che avrebbero potuto abbruttirli, hanno saputo combattere, con il potere dell’immaginazione, contro la volontà di annientamento da parte di uomini come loro.