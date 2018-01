Suoni ancestrali in luoghi antichi: archeologia e musicoterapia a Serri

Una giornata ricchissima in cui visiteremo due siti archeologici straordinari in un modo molto particolare, un viaggio nel tempo in luoghi sacri dalla memoria antica, accompagnati stavolta anche dai suoni. Il suono, aspetto fondamentale della spiritualità e dell’umanità di ogni tempo è uno di quegli elementi che più con difficoltà possiamo ricostruire coi metodi dell’archeologia.



In questa giornata, ascolteremo suoni ancestrali suonati con strumenti originari di diverse parti del mondo, usando anche la nostra voce, per ricreare un’atmosfera contemplativa e di ascolto che pur diversa da quella antica idealmente ci avvicina ad essa.

Scopriremo insieme in questo modo inusuale l’esteso complesso sacro del Santuario Nuragico di Santa Vittoria di Serri, con il suo famoso pozzo sacro e gli altri templi e nel pomeriggio il sorprendente Nuraghe Is Paras,con la sua magnifica tholos, la più alta della Sardegna, dotata di un’acustica eccezionale. Durante la giornata saremo accompagnati da Ilaria Montis, archeologa e guida turistica, e Carlos La Bandera, musicista e musicoterapeuta.



Posti limitati!!

Scopri il programma completo e prenota subito: http://sardegnasacra.it/?p=9242&lang=it



